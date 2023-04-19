Британский депутат понаблюдал за процессом разминирования в Агдаме

БАКУ /Trend/ - Руководитель группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Великобритании Боб Блэкмен понаблюдал за процессом разминирования в Агдаме во время своего визита в Азербайджан на прошлой неделе.

Как сообщает Trend, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Армянскими силами на территории Азербайджана было установлено более 1 миллиона мин. Теперь отважные люди занимаются разминированием, чтобы очищенные от мин территории можно было использовать для строительства жилых домов и ведения сельского хозяйства", - пишет Блэкмен.