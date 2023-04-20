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Министр обороны Азербайджана посетил Военный институт Сухопутных войск в Алматы (ФОТО)

Политика Материалы 20 апреля 2023 08:49 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана посетил Военный институт Сухопутных войск в Алматы (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова в городе Алматы, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Сначала был возложен венок к памятнику первому министру обороны Республики Казахстан генералу армии Сагадату Нурмагамбетову, воздвигнутому на территории института, была почтена его память.

Министру обороны был представлен брифинг об истории создания и основных направлениях деятельности военного института.

После ознакомления с институтом было сделано фото на память.

Министр обороны Азербайджана посетил Военный институт Сухопутных войск в Алматы (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Военный институт Сухопутных войск в Алматы (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Военный институт Сухопутных войск в Алматы (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Военный институт Сухопутных войск в Алматы (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Военный институт Сухопутных войск в Алматы (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Военный институт Сухопутных войск в Алматы (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Военный институт Сухопутных войск в Алматы (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Военный институт Сухопутных войск в Алматы (ФОТО)
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