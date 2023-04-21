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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан (ФОТО)

Политика Материалы 21 апреля 2023 08:08 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю священного праздника Рамазан, побуждающего людей к добру, милосердию и состраданию, внимательному и бережному отношению к окружающим, к своим ближним. Да услышит Аллах ваши молитвы и примет ваш пост! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви, радости и прекрасного настроения. Пусть этот праздник наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и счастье, каждой стране – мир и благополучие!"

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан (ФОТО)
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