Обсуждено сотрудничество Азербайджана и НАТО

БАКУ /Trend/ - Представитель Азербайджана в НАТО Джафар Гусейнзаде встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Джафар Гусейнзаде написал в Twitter.

"Состоялась встреча со специальным представителем генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Ирен Феллин. Мы обсудили вопросы сотрудничества НАТО и Азербайджана, стоящие на повестке дня WPS (Women, Peace and Security), а также вопросы, касающиеся конференции высокого уровня, которая состоится осенью этого года в Баку", - говорится в публикации.