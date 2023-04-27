Ожидается, что в ближайшее время Армения вернется за стол переговоров по мирному соглашению – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что в ближайшее время Армения вернется за стол переговоров по мирному соглашению.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сегодняшней пресс-конференции с участием находящейся с визитом в Азербайджане министра по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонны.

Министр отметил, что на фоне выдвижения Азербайджаном предложений Армения серьезно тормозит процесс, не отвечая на них, и в последний раз потребовалось 6 недель, чтобы получить от нее ответ.

Джейхун Байрамов отметил, что все инициативы, связанные с мирным договором, были выдвинуты Азербайджаном.

"Армянская сторона заявила о возвращении к мирным переговорам. Проведение очередного этапа переговоров - следующий важный шаг. Мы будем участвовать в нем и сделаем все возможное для продвижения мирного процесса", - сказал министр.

Напомним, что 26 апреля министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла с официальным визитом в Азербайджан. Затем французский министр отправится в Армению и Грузию.