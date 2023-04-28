Установка Азербайджаном КПП на дороге Лачин-Ханкенди - важный шаг по обеспечению безопасности страны - Эльшад Гасанов

БАКУ /Trend/ - Установка Азербайджаном КПП на дороге Лачин-Ханкенди стала важным шагом по обеспечению безопасности нашей страны.

Об этом сказал Trend в пятницу политолог Эльшад Гасанов.

Он отметил, что посредством дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу сепаратисты в Карабахе получали оружие и боеприпасы из Армении.

"В целях предотвращения подобного установлен контрольно-пропускной пункт на наших суверенных территориях, в начале дороги Лачин-Ханкенди. Открытие КПП является внутренним делом Азербайджана и не противоречит международным нормам. Все "усилия" Армении в связи с этим напрасны. Мы ни у кого не должны спрашивать разрешения на то, что делаем на своей территории. Должен обеспечиваться контроль в связи с грузами, людьми, въезжающими в страну. Это общепринятая мировая практика", - сказал Гасанов.

Отметим, что подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди установлен контрольно-пропускной пункт.