Дисциплинарная комиссия парламента Азербайджана объявила выговор депутату Вахиду Ахмедову (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 28 апреля состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщили Trend в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, открывая заседание, председатель комиссии Эльдар Ибрагимов сообщил, что на основании обращения председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой на заседании будет выражено отношение к вопросу в связи с высказываниями в интервью депутата Вахида Ахмедова.

Выступившие на заседании члены комиссии Низами Сафаров, Саттар Мохбалыев, Насиб Махамалиев, Машхур Мамедов, Афат Гасанова, Мадар Мусаев, секретарь комиссии Нурлан Гасанов отметили, что азербайджанскому депутату не подобает озвучивать высказывания, не соответствующие правилам этики депутата Милли Меджлиса. Депутат Вахид Ахмедов выступил на заседании по обсуждаемому вопросу.

По итогам заседания решением комиссии в отношении депутата Вахида Ахмедова была применена дисциплинарная мера в виде выговора на основании пункта 1 статьи 45 Внутреннего устава Милли Меджлиса.