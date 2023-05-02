Под руководством Президента Эрдогана Турция превратилась в сильное государство мира - Сахиль Керимли (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция превратилась в сильное государство мира.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал в интервью телеканалу Space TV заместитель директора АМИ Trend Сахиль Керимли.

Он отметил, что решение какой-либо проблемы на Ближнем Востоке, в Средиземноморье, на Балканах, Кавказе невозможно без Турции. "Это большое и сильное государство региона и мира. Под лидерством Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в последние годы была проведена большая работа", - сказал Керимли.

По его словам, Анкара является серьезным игроком в системе международных отношений.

"Бесспорно, что сегодня Турция имеет очень серьезные возможности влияния в Азии, Африке, у нее есть свои проекты. Именно поэтому Турция все время сталкивается с угрозами. Можно перечислить самые разные моменты, от тайных санкций до шагов, предпринимаемых в сфере экономики. А непосредственную угрозу для братской страны представляют террористические группировки, в том числе PKK. Западные круги уже много лет пытаются помешать Турции этими угрозами", - сказал Керимли.

Он подчеркнул, что Турция полна решимости в своей борьбе с террористами. "Турция постоянно работает над предотвращением террора и угроз. Она полна решимости в вопросе обеспечения своей безопасности. Для этого в арсенале Вооруженных сил страны имеется все необходимое. Если раньше некоторое вооружение закупалось за рубежом, то теперь Турция не только сама производит легкие вооружения, но и экспортирует их", - сказал Керимли.