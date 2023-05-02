Завершилась регистрация на «Бакинский марафон–2023»

БАКУ /Trend/ - На "Бакинский марафон-2023", который пройдет 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева, зарегистрировались 17 250 человек.

Как сообщает во вторник Trend, регистрация на марафон завершилась вчера вечером.

Наряду с гражданами Азербайджана, на участие в марафоне зарегистрировались иностранцы, проживающие и работающие в нашей стране, а также участники из других стран. Среди них есть участники из США, Беларуси, Великобритании, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Польши, России, Турции, Украины и других стран. В качестве почетных участников Бакинского марафона выступит и ряд известных личностей.

Бакинский марафон, проводимый с 2016 года, направлен на поддержку развития спорта, пропаганду здорового образа жизни.

Точка старта и финиша 21-километрового полумарафона - площадь Государственного флага. Маршрут марафона: площадь Государственного флага – Приморский национальный парк (бульвар) – Бакинский международный морской вокзал – проспект Нефтчиляр – бульвар «Белый город» – улица Хагани Рустамова – бульвар «Белый город», проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова – пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли, мост "Джаваншир" - улица Узеира Гаджибейли - проспект Нефтчиляр (Дом правительства, Музейный центр, Кукольный театр, Девичья башня, круг «Азнефть»), Бакинский фуникулер, Баиловский круг, Бибиэйбатское шоссе (Дворец водных видов спорта) и вдоль Приморского бульвара (за Дворцом водных видов спорта, Baku Cristall Hall) – площадь Государственного флага.

Марафон этого года запомнится новшествами. Так, первым 2000 участникам, пересекшим финишную черту, будут вручены медали. Награждение победителей будет проходить по двум категориям. В мужской и женской категориях обладатель 1-го места будет награжден призами и подарками в размере 3 000 AZN, 2-го места - 2 000 AZN, 3-го места - 1 000 AZN, а также медалями и сертификатами.

Студентам в женской и мужской категориях, первым пересекшим финишную черту, будут вручены награды в номинации «Гяндж ол» (Azercell). Также будут награждены участники в категориях «Самый возрастной участник, пересекший финишную черту», «Корпоративный участник, первым пересекший финишную черту» и «Самый креативный костюм». Всем участникам марафона и оказавшим помощь в его организации волонтерам будут вручены сертификаты. Помимо концертной программы в развлекательной зоне, которая будет открыта для всех, для участников марафона предусмотрена организация тренировочных зон перед соревнованиями, а также занятий пилатесом.

Партнером развлекательной программы "Бакинского марафона-2023" является Центр «Хазар Медиа». В развлекательной зоне, помимо спортсменов, будет создана специальная спортивная зона и для зрителей. Кроме того, для детей, спортсменов и гостей будут проводиться различные интерактивные игры, а также соревнования с призами.

Эксклюзивным партнером «Бакинского марафона – 2023» является компания Azercell Telecom. Марафон будет проходить при организационной поддержке министерства науки и образования, министерства цифрового развития и транспорта, Агентства Азербайджана по развитию МСБ, SOCAR, ОАО «Азерлотерея», Управления Приморского национального парка (бульвара) и Общественного объединения «Региональное развитие» (ООРР). Реализацию проекта осуществляет компания Sport Marketing Group (SMG).