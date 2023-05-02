БАКУ/Trend/- В США проходят переговоры глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, передает во вторник Trend.

Как ранее сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в США продолжатся несколько дней.

«Основной темой переговоров является мирное соглашение. На данный момент не можем раскрыть детали. Встречи продолжатся несколько дней», - сказал он.

Отметим, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца.