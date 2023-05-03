Президент Ильхам Алиев: Мы не можем игнорировать ситуацию в нашем регионе

БАКУ /Trend/ - Мы хотели заполнить это пространство практическими шагами, включая обмен мнениями, прежде всего, в отношении будущего развития Азербайджана, а также развития региона, так как мы не можем игнорировать ситуацию в нашем регионе. Вообще-то у нас нет больше никаких рисков после освобождения Карабаха внутри страны, но мы же живем не на острове.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференция на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что встреча в Шуше носит особое значение, глава государства сказал: «Прошлый год я объявил «Годом города Шуша» в ознаменование 270-ой годовщины основания города карабахским ханом Панахали».