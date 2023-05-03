Президент Ильхам Алиев: В период оккупации мы ожидали большего от Ирана в вопросе поддержки территориальной целостности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В период оккупации мы ожидали большего от Ирана в вопросе поддержки территориальной целостности Азербайджана. И они всегда поддерживали территориальную целостность Азербайджана и голосовали за территориальную целостность Азербайджана в ООН, в Организации исламского сотрудничества. Так что, мы должны быть абсолютно справедливыми по этому поводу.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ был не очень доволен ирано-армянскими отношениями. «Но как политики мы понимали, что у каждой страны есть свои внешнеполитические приоритеты; понимали, что Иран и Армения — соседи. Многие в Азербайджане ожидали такого же отношения, которое в годы оккупации проявляли Турция, Саудовская Аравия, Пакистан. Эти три страны фактически не имели дипломатических отношений с Арменией из-за оккупации. Поэтому люди думали, что было бы естественно, если бы Иран был среди этих трех стран и продемонстрировал солидарность», - отметил Президент Азербайджана.