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В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)

Политика Материалы 4 мая 2023 18:57 (UTC +04:00)
В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа по модернизации азербайджанской армии, в том числе по созданию малой модели турецкой армии.

Об этом Trend сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

В связи с этим делегация во главе с начальником юридического управления министерства обороны полковником юстиции Эльчином Алиевым совершила рабочий визит в Турецкую Республику.

Делегация встретилась в Анкаре с начальником юридической службы министерства национальной обороны Турецкой Республики генерал-майором Эсатом Махмутом Йылмазом.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам изучения военного законодательства Турецкой Республики, планирования совместной работы в этом направлении, нормам международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов и по другим вопросам.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано совместное фото на память.
В рамках визита азербайджанская делегация также приняла участие в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)
В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)
В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)
В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)
В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)
В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)
В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)
В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)
В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)
В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)
В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)
В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)
В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)
В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)
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