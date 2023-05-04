В Анкаре состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа по модернизации азербайджанской армии, в том числе по созданию малой модели турецкой армии.
Об этом Trend сообщили в четверг в министерстве обороны Азербайджана.
В связи с этим делегация во главе с начальником юридического управления министерства обороны полковником юстиции Эльчином Алиевым совершила рабочий визит в Турецкую Республику.
Делегация встретилась в Анкаре с начальником юридической службы министерства национальной обороны Турецкой Республики генерал-майором Эсатом Махмутом Йылмазом.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам изучения военного законодательства Турецкой Республики, планирования совместной работы в этом направлении, нормам международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов и по другим вопросам.
В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков,
было сделано совместное фото на память.
В рамках визита азербайджанская делегация также приняла участие в мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.