МИД ответил на высказывания Катрин Колонны против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна неверно назвала Карабахский регион Азербайджана "анклавом" внутри Азербайджана - "Нагорным Карабахом", что является неуважением к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а также к правам азербайджанцев, подвергшихся массовой этнической чистке в этом регионе.

Как сообщили в субботу Trend в МИД Азербайджана, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны в интервью общественному радио "France Inter".

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