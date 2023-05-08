Состоялось 7-е заседание межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Литвой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 мая 2023 года в Литве состоялось 7-е заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Литвы.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, выступая на заседании с вступительной речью, сопредседатель комиссии от Азербайджана, глава МИД Джейхун Байрамов подчеркнул наличие партнерства между двумя странами, основанного на взаимных интересах, фундаментальных нормах и принципах международного права. Было отмечено, что визиты между двумя странами на высшем и высоком уровнях, регулярные контакты способствуют развитию отношений.

В своем выступлении министр Джейхун Байрамов проинформировал об осуществляемых Азербайджаном в постконфликтный период усилиях по реабилитации и восстановлению территорий, пострадавших от оккупации, а также по возвращению людей в родные места. Литовские компании и инвесторы были приглашены к участию в проектах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. В ходе выступления также было подчеркнуто, что массовое загрязнение пострадавших от конфликта территорий минами является основным препятствием для работ по восстановлению и реконструкции, а также для обеспечения безопасного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома, была выражена надежда на сотрудничество с литовской стороной в борьбе с минной угрозой. В выступлении говорилось о наличии широких возможностей для взаимовыгодного партнерства в различных других сферах, включая торговлю и инвестиции, энергетическую безопасность и энергетический переход, связь и информационные технологии, агробизнес, обмен в образовательной и культурной сферах. Выражена уверенность в том, что создаваемый на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана транспортный хаб и Зангезурский коридор поспособствуют региональному миру и устойчивости и придадут импульс внутрирегиональной торговле.

В своем выступлении министр, говоря об энергетическом диалоге нашей страны с ЕС, отметил, что "зеленая" электроэнергия является важной частью нашего энергетического диалога с ЕС и рассказал о проектах, реализуемых в этом направлении. Он подчеркнул, что в Азербайджане имеются широкие возможности для сотрудничества с литовскими компаниями по проектам перехода на возобновляемые источники энергии.

Выступая с заключительной речью в конце заседания, министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность заседания межправительственной комиссии как механизма регулярного институционального диалога для продвижения дорожной карты для двух стран и выразил уверенность в том, что страны продолжат диалог и контакты в этом направлении.

В ходе заседания комиссии выступили официальные лица соответствующих структур Азербайджана и Литвы, были проведены межведомственные двусторонние встречи, в конце мероприятия был подписан протокол 7-го заседания комиссии.