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МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 9 Мая - Днем Победы

Политика Материалы 9 мая 2023 10:26 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 9 Мая - Днем Победы

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 78 лет с исторической победы над нацизмом во Второй мировой войне, одной из самых разрушительных войн в мировой истории. В этот знаменательный день мы с глубоким уважением чтим светлую память всех, кто боролся с нацизмом - серьезной угрозой человечеству, в том числе наших героических соотечественников, проявивших в годы войны беспримерное мужество и самоотверженность.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана, распространенном в связи с 9 Мая - Днем Победы.

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