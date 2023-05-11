ВС Армении стягивают дополнительные силы и технику на Зодском направлении - новое заявление минобороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении стягивают дополнительные силы и военную технику в направлении Зод Басаркечарского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Тем самым армянская сторона пытается подготовить почву для очередной провокации. Еще раз заявляем, что вся ответственность за возникшую напряженность в регионе лежит именно на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.