Армения продолжает военные провокации, игнорируя призывы Азербайджана к миру - омбудсмен

БАКУ /Trend/ - Армения, игнорируя призывы Азербайджана к миру, продолжает военные провокации, направленные на грубое нарушение прав человека.

Об этом, как сообщили Trend в четверг в Аппарате омбудсмена, говорится в заявлении омбудсмена Азербайджана.

"Вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии, намеренно совершив провокацию. В результате погиб военнослужащий азербайджанской армии Новрузализаде Орхан Эльхан оглу, тяжело ранен Махмудлу Муслим Видади оглу. Да упокоит Всевышний душу нашего военнослужащего, погибшего в результате очередной военной провокации Армении, выражаем глубокие соболезнования его семье, категорически осуждаем совершение военных провокацией Арменией, которая не заинтересована в мирном процессе в регионе, продолжает свою оккупационную политику, грубо нарушает права человека.

Вопреки постоянно озвучиваемым Азербайджаном призывам к миру, Армения целенаправленно обостряет ситуацию в регионе, грубо нарушая нормы и принципы международного права и международного гуманитарного права, совершает провокации для возникновения новых очагов конфликта. Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики еще раз обращаюсь к международным организациям с требованием принятия решительных мер для предотвращения совершения военных провокаций вооруженными силами Армении, восстановлению мира в регионе", - отмечается в заявлении.