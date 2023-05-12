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Экономические, политические, культурные успехи Азербайджана - лучшее подтверждение устойчивости инициатив, основы которых были заложены Гейдаром Алиевым - Равиль Гайнутдин

Политика Материалы 12 мая 2023 15:55 (UTC +04:00)
Экономические, политические, культурные успехи Азербайджана - лучшее подтверждение устойчивости инициатив, основы которых были заложены Гейдаром Алиевым - Равиль Гайнутдин

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БАКУ /Trend/ - Экономические, политические, культурные успехи Азербайджана - лучшее подтверждение устойчивости инициатив, основы которых были заложены Гейдаром Алиевым.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в письме председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России муфтия шейха Равиля Гайнутдина, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

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