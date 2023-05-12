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Завершены учения "Анатолийский орёл – 2023" (ФОТО)

Политика Материалы 12 мая 2023 20:09 (UTC +04:00)
Завершены учения "Анатолийский орёл – 2023" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В городе Конья Турецкой Республики завершились международные лётно-тактические учения "Анатолийский орёл – 2023", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Гостям был представлен итоговый брифинг о ходе учений, выполненных задачах и достигнутых результатах.

Было отмечено, что основное внимание в ходе учений было уделено повышению профессионального уровня пилотов, в том числе инженерно-технического состава, практическому использованию авиационной техники и других военных средств.

По оценке руководства учений, все поставленные в ходе учений цели были достигнуты.

Отметим, что на международных учениях наша страна была представлена военнослужащими ВВС Азербайджана и штурмовиками "Су-25".

Завершены учения "Анатолийский орёл – 2023" (ФОТО)
Завершены учения "Анатолийский орёл – 2023" (ФОТО)
Завершены учения "Анатолийский орёл – 2023" (ФОТО)
Завершены учения "Анатолийский орёл – 2023" (ФОТО)
Завершены учения "Анатолийский орёл – 2023" (ФОТО)
Завершены учения "Анатолийский орёл – 2023" (ФОТО)
Завершены учения "Анатолийский орёл – 2023" (ФОТО)
Завершены учения "Анатолийский орёл – 2023" (ФОТО)
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