Президент Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы по итогам встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном (ПОЛНАЯ РЕЧЬ) (ФОТО)

БРЮССЕЛЬ /Trend/ - 14 мая в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

По итогам встречи президент Шарль Мишел выступил с заявлением для прессы:

"Было приятно принять сегодня Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Пашиняна на пятой встрече в Брюсселе. Наши обмены мнениями были откровенными, открытыми и ориентированными на результат. Они сосредоточились на прогрессе на пути к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Лидеры разделили общее стремление к установлению мира на Южном Кавказе. Я высоко оцениваю их соответствующие усилия. Вместе мы рассмотрели все вопросы, стоящие на нашей повестке дня.

После недавних позитивных переговоров, проведенных в Соединенных Штатах по мирному договору, следует сохранить динамику для принятия решительных шагов в направлении подписания всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Что касается пограничных вопросов, то мы рассмотрели прогресс и следующие шаги, касающиеся делимитации границы. В этом контексте лидеры договорились о возобновлении двусторонних встреч по пограничным вопросам. Лидеры подтвердили свою недвусмысленную приверженность Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении и Азербайджана. Окончательная делимитация границы будет согласована в ходе переговоров.

Что касается связи, то стороны добились явного прогресса в своих дискуссиях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Позиции по этому вопросу в настоящее время очень близки друг к другу, в частности, в отношении возобновления железнодорожного сообщения с Нахчываном. Их соответствующим командам было поручено доработать принципиальное соглашение об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах вместе с конкретным графиком. Они также договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации в проведении этой работы.

Что касается гуманитарных вопросов, то было достигнуто понимание того, что в ближайшие недели будут освобождены еще несколько задержанных. Я подчеркнул необходимость закрепить обоюдное понимание, что солдаты, которые просто заблудились и перешли на другую сторону, должны, как и раньше, передаваться противоположной стороне в ускоренном порядке. Мы также обсудили важность активизации работы по выяснению судьбы пропавших без вести лиц и по разминированию.

Я считаю, что важно воздерживаться от враждебной риторики, действовать добросовестно и проявлять лидерство для достижения взаимоприемлемых решений.

Наша единственная цель - помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и справедливого мира. Мы готовы внести свой вклад в их совместные усилия. Мы договорились проводить встречи в Брюсселе так часто, как это необходимо. Лидеры вновь встретятся в Брюсселе в июле. И, как уже было объявлено публично, мы также снова встретимся в самом ближайшем будущем вместе с Президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем на полях 2-го саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Я также намерен пригласить лидеров на еще одну подобную встречу в рамках третьего саммита EPC в Гранаде в октябре", - говорится в заявлении.