Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Арабского парламента: Азербайджан является страной, которая развивается на основе мудрости исламских ценностей

Политика Материалы 15 мая 2023 15:09 (UTC +04:00)
Президент Арабского парламента: Азербайджан является страной, которая развивается на основе мудрости исламских ценностей

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Для нас большая честь встретиться с таким великим мировым лидером, как Вы (Президент Ильхам Алиев – ред.), и принять участие в этих мероприятиях, проводимых по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил президент Арабского парламента Адель ибн Абдель Рахман аль-Асуми на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув достижения нашей страны, завоеванные в результате мудрой и дальновидной политики главы нашего государства, гость сказал, что Азербайджан является страной, которая развивается на основе мудрости исламских ценностей и где царят эти ценности.

В ходе беседы выразив признательность Азербайджану за председательство в Движении неприсоединения, Президент Арабского парламента с удовлетворением отметил, что наша страна проводит очень последовательную политику по институционализации Движения и повышению его влияния на международном уровне.

Лента

Лента новостей

Читать все новости