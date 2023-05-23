Участники состоявшейся в Баку международной конференции посетили Зангилан (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 23 мая участники конференции, организованной Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана и Парламентской ассамблеей ОБСЕ на тему "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития", посетили Зангиланский район Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в Милли Меджлисе, в поездке приняли участие председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт, председатель парламента Монтенегро Даниэла Джурович, генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла, вице-спикер Сейма Литвы Йонас Ярутис, представители государств-членов ПА ОБСЕ и международных организаций.

Их сопровождали депутат Милли Меджлиса, руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, председатель Общего комитета структуры по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде Азай Гулиев, депутат Игбал Мамедов и постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли. В рамках визита гости прибыли в Международный аэропорт Зангилана. Им была предоставлена информация о технических возможностях Зангиланского международного аэропорта. Затем гости прибыли в село Джахангирбейли Зангиланского района. Здесь специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев рассказал им о восстановлении Зангилана и других наших освобожденных от армянской оккупации территорий, проводимых строительных работах, в том числе о восстановительных работах в селе Джахангирбейли, плане развития села.

Затем заместитель председателя Агентства Азербайджана по разминированию Самир Поладов проинформировал о минах, массово установленных армянами за период оккупации, и процессе разминирования, был продемонстрирован процесс обезвреживания мины. Также гости увидели последствия разрушений, учиненных армянами в период оккупации. Было доведено до внимания, что за годы оккупации Армения уничтожила наши леса и природные заповедники, незаконно использовала наши природные ресурсы, загрязняла почву и реки, включая трансграничные реки. Гости были проинформированы о том, что за период оккупации армянами были разрушены города и поселки Азербайджана, памятники культуры и религии, библиотеки.

Затем состоялась поездка в "умное" село Агалы Зангилана. Была предоставлена обширная информация о работе, проделанной в рамках проектов "умное село" и "зеленая энергия".

Участники конференции, проведенной в Баку при совместной организации Милли Меджлиса и ПА ОБСЕ, ознакомились с комплексом памятника-фонтана «Голубь», олицетворяющим вечное обеспечение мира на наших исконных землях, которые около тридцати лет находились под оккупацией, а также с Центром ASAN xidmət и другими недавно построенными объектами. Гости пообщались с жителями села и сфотографировались с ними.