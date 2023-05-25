Махмуд Аббас направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости

БАКУ /Trend/ - Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

"Уважаемый господин Президент!

От имени Государства Палестины и его народа, от себя лично рад передать Вам, в Вашем лице Вашему правительству и братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления и пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости.

Да ниспошлет Аллах Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, желаю Вашей стране и народу большего прогресса и процветания, дальнейшего развития отношений между нашими странами, которыми мы гордимся.

Прошу принять мои наилучшие пожелания", - говорится в письме.