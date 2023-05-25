МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 60-летия Африканского союза

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 60-летия создания Африканского союза, передает в четверг Trend.

"Сегодня исполняется 60 лет со дня основания Африканского союза как международной организации. Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики передает в связи с этим свои искренние поздравления африканским странам и Комиссии Африканского Союза. За прошедшие 60 лет Союз сыграл важную роль во внесении ценного вклада африканским континентом в глобальный мир, безопасность и устойчивое развитие. Сотрудничество между Азербайджаном и африканскими странами развивается по восходящей линии, диверсифицируясь на постоянной основе. Председательство Азербайджанской Республики в Движении неприсоединения придало новый импульс сотрудничеству с африканскими странами. В качестве председателя Движения неприсоединения, которое внесло важный вклад в процесс деколонизации африканского континента, Азербайджанская Республика объявила африканский континент приоритетным регионом и уделила особое внимание вопросам повышения возможностей африканских стран. В частности, в период пандемии COVID-19 особое внимание было уделено вопросам повышения возможностей африканских стран по борьбе с пандемией и пост-пандемическому восстановлению.

Не случайно в рамках саммита Контактной группы по борьбе с COVID-19 Движения неприсоединения, состоявшегося 2 марта 2023 года в Баку, Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым был объявлен глобальный призыв в поддержку процесса постпандемического восстановления африканских стран и в рамках этого призыва было объявлено о выделении в качестве первого донора африканским странам 1 миллиона долларов. Азербайджанская Республика также постепенно расширяет число своих дипломатических представительств на африканском континенте. Помимо существующих на континенте дипломатических представительств страны, в конце прошлого года было учреждено дипломатическое представительство в Кении. Азербайджанская сторона уверена, что сотрудничество со странами Африки, разделяющими общие ценности и принципы, будет и впредь развиваться как на двусторонней основе, так и в рамках Африканского союза", - подчеркивается в заявлении.