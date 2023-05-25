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Российско-азербайджанские отношения поступательно развиваются - Владимир Путин

Политика Материалы 25 мая 2023 21:28 (UTC +04:00)
Российско-азербайджанские отношения поступательно развиваются - Владимир Путин

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БАКУ /Trend/ - Отношения между РФ и Азербайджаном находятся на высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент РФ Владимир Путин 25 мая на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В целом российско-азербайджанские отношения, если говорить о двусторонней основе, находятся на высоком уровне, также поступательно развиваются, причем на принципах равноправия, учета интересов друг друга и в соответствии с подписанной в феврале 2022 года Декларацией о союзническом взаимодействии. Мы все этому очень рады», - сказал глава Российского государства.

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