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Вижу, что Азербайджан обладает большим влиянием в мире и регионе - Президент Израиля

Политика Материалы 30 мая 2023 17:12 (UTC +04:00)
Вижу, что Азербайджан обладает большим влиянием в мире и регионе - Президент Израиля

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БАКУ /Trend/ - У нас общий взгляд, я вижу, что Азербайджан обладает большим влиянием в мире и регионе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 30 мая Президент Израиля Ицхак Герцог в совместном с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы.

Подчеркнув, что глава нашего государства рассказал ему о влиянии Азербайджана на энергетический сектор Европы, в целом, на регион, Азию, Ближний Восток, И.Герцог отметил: «Мы рассмотрели глобальную, региональную структуру безопасности, которой Иран создает опасность и угрозу, обстоятельно обсудили этот вопрос».

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