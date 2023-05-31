МИД Азербайджана и Пакистана провели политконсультации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 31 мая 2023 года в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Пакистана. Делегацию Азербайджана возглавлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, Пакистана - первый заместитель министра иностранных дел Асад Маджид Хан.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, в ходе политических консультаций состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области экономики, торговли, сельского хозяйства, образования, культуры, энергетики, туризма и других сфер. Была подчеркнута важность взаимных визитов, в частности парламентской дипломатии, отмечено ее положительное влияние на многие сферы двусторонних отношений.

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