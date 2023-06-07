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Начался рабочий визит премьер-министра Азербайджана в Сочи

Политика Материалы 7 июня 2023 17:14 (UTC +04:00)
Начался рабочий визит премьер-министра Азербайджана в Сочи

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БАКУ /Trend/ - 7 июня начался рабочий визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Сочи для участия в заседании Совета глав правительств СНГ по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Об этом сообщили в среду Trend в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Премьер-министр также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в III Евразийском конгрессе в качестве гостя.

Кроме того, в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч Асадова с зарубежными коллегами.

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