Начался рабочий визит премьер-министра Азербайджана в Сочи

БАКУ /Trend/ - 7 июня начался рабочий визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Сочи для участия в заседании Совета глав правительств СНГ по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Об этом сообщили в среду Trend в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Премьер-министр также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в III Евразийском конгрессе в качестве гостя.

Кроме того, в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч Асадова с зарубежными коллегами.