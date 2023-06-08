НПО Азербайджана распространили заявление против проекта Армении, который приведет к новой экокатастрофе в Араздеяне

БАКУ /Trend/ - НПО Азербайджана распространили заявление в знак протеста против проекта Армении, который приведет к новой экологической катастрофе в Араздеяне, сообщает в четверг Trend.

Согласно информации, опубликованной в армянской прессе, Армения готовится к строительству крупного металлургического завода в Араздеяне, пограничном с Нахчыванской АР Азербайджана, говорится в заявлении.

"В строительство будет вложено 70 миллионов долларов США, высота здания завода составит 30 м, площадь -16 500 квадратных метров. Токсичные химические отходы этого металлургического завода могут нанести серьезный удар по экосистеме региона. Риск сброса его отходов в реку Араз является тревожным сигналом как с точки зрения сохранения животного мира реки, так и для обширных хозяйств, использующих воду реки Араз для орошения. Несоблюдение Арменией каких-либо международных стандартов в горнодобывающей промышленности представляет серьезную экологическую угрозу как для Азербайджана, так и для региона в целом.

Строительство такого предприятия на границе без согласования с азербайджанской стороной является грубым нарушением Конвенции Эспо 1991 года «Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте». Азербайджан и Армения являются сторонами этой Конвенции, и, исходя из ее положений, должна быть проведена работа по оценке воздействия деятельности этого завода на окружающую среду, оценочный документ о строительстве должен быть рассмотрен соответствующими структурами соседнего государства - Азербайджана, а также должны учитываться мнения азербайджанцев, проживающих в регионе. Несоблюдение Арменией этих требований еще раз свидетельствует о том, что она проводит деструктивную политику в регионе, грубо нарушает положения международных документов, стороной которых она является, международные обязательства.

Проведение Арменией политики экологического террора и экоцида против Азербайджана не новость. Яркими примерами этого являются «Мецамор», долгие годы представляющий угрозу окружающей среде региона, масштабные экологические трагедии, совершенные в Карабахе в период оккупации, сброс неочищенных производственных вод с высоким содержанием химических элементов в реку Охчучай. Армения значительно загрязнила Охчучай. Это подвергает необратимой деградации экологическую систему участка реки, проходящего по территории Азербайджана. Немецкая компания Сronimet совместно с Арменией участвует в этом экологическом преступлении. К сожалению, и по сей день правительство Германии не предприняло никаких практических шагов в этом направлении.

Совершенными экологическими преступлениями Армения игнорирует Цели устойчивого развития ООН, в частности, 3-ю цель об обеспечении здоровья каждого человека, 6-ю - о чистой воде и санитарии, 13-ю - о борьбе с последствиями изменения климата и 15-ю - о защите почвенных экосистем.

Как известно, в 2022 году ООН признала чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду в качестве одного из прав человека. Армения грубо нарушает права человека в отношении Азербайджана, в том числе населения всего региона, нанося серьезный ущерб экологии.

Кроме того, в соответствии с руководящими принципами различных международных документов, в том числе в области бизнеса и прав человека, экономическая деятельность должна осуществляться без нанесения ущерба правам человека. Армения и в этом случае действует безответственно, игнорируя право на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду и преследуя только собственные экономические интересы.

Как экологические неправительственные организации, действующие в Азербайджане, мы обращаемся к соответствующим международным организациям во главе с Программой ООН по окружающей среде, Всемирной организацией здравоохранения, специальным докладчиком ООН по окружающей среде, специальным докладчиком ООН по вредным веществам и правам человека и призываем их отреагировать на этот факт и положить конец очередному экологическому террору Армении.

Обращаемся к правительству США с просьбой призвать к ответственному поведению компанию, готовящуюся строить крупный металлургический завод в Араздеяне и зарегистрированную на его территории, а также не закрывать глаза на беззакония с ее стороны. Официальные лица США, в том числе посольства США в Азербайджане и Армении, должны не молчать, а отреагировать на это.

Мы также обращаемся к экоактивистам в Армении. Строительство этого завода в первую очередь негативно скажется на экологическом состоянии самой Армении. Сейчас время действовать, чтобы остановить этот процесс, который подвергает опасности регион", - говорится в заявлении.

Заявление подписали:

1. Председатель ОО экологического просвещения «Зеленый мир» Эльман Джафарли

2. Председатель ОО помощи в изучении экологических проблем «Ана Кюр» Рустам Меликов

3. Председатель ОО «Центр экологического права «Эколекс» Севиль Исаева

4. Председатель ОО «Специалисты в сфере использования воды» Амин Мамедов

5. Председатель ОО «Биосфера» Горхмаз Ибрагимли

6. Председатель ОО «Экомир» Севиль Юзбашева

7. Председатель экологического ОО «К здоровой жизни» Садиг Гасанов

8. Председатель ОО «Экологическое просвещение и мониторинг» Гамза Юсубова

9. Председатель ОО «Социально-экономическое и экологическое развитие» Рахиля Мехтиева

10. Председатель ОО помощи социально-экономическому развитию «Небо и эко» Ирада Гасанова

11. Председатель ОО экологического просвещения «Эколог-2010» Салим Балаев

12. Председатель ОО «Экологическая помощь в охране окружающей среды» Рубаба Гусейнли

13. Председатель ОО исследования и продвижения природных ресурсов и окружающей среды «Путешественники» - представитель Жаля Гарибова

14. Председатель ОО помощи экологическому просвещению Тарверди Гусейнов

15. Председатель ОО помощи развитию молодежи «Здоровая среда» Али Мирзоев

16. Председатель ОО пропаганды здорового образа жизни «Феникс» Шахин Гусейнов

17. Председатель ОО помощи экологическому просвещению молодежи «Друзья природы» Эльман Аскеров

18. Председатель ОО производителей и экспортеров экологически чистой продукции Эмин Алиев

19. Председатель ОО экотуризма «Шафаг» Вамиг Бабаев

20. Председатель ОО экологии и охраны природы «Далга» Натиг Хатамов

21. Председатель ОО экологических исследований и просветительства «Эко-TES» Чингиз Назаров

22. Председатель ОО экологического просвещения «Аран» Насреддин Керемов

23. Председатель ОО поддержки социального развития и охраны экологии «Прагма» Талех Шахсуваров

24 Председатель ОО «Семья и окружающая среда» Ильхама Гурбанова

25 Председатель экологического ОО «Рузгер» Ислам Мустафаев.