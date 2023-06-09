Между МИД Азербайджана и Германии состоялись политконсультации

БАКУ /Trend/ - 7-8 июня 2023 года с целью проведения очередных политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Германии делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым находилась с рабочим визитом в Германии.

Об этом сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что делегацию Германии на политических консультациях возглавил уполномоченный министерства иностранных дел этой страны по странам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии Матиас Лютенберг.

В рамках визита также состоялись встречи с советником Федерального президента Германии по внешней политике Вольфгангом Зильберманом, начальником Управления по вопросам внешней политики и политики безопасности Администрации Федерального канцлера Кристианом Аульбахом и государственным секретарем министерства иностранных дел Зузанной Бауман.

В ходе консультаций и встреч было проанализировано текущее состояние азербайджано-германских отношений и проведен обмен мнениями о возможностях расширения взаимодействия. Были подчеркнуты широкие возможности для торгово-экономических связей, обсуждены вопросы организации взаимных визитов на высоком уровне, развития сотрудничества в области энергетики, в том числе "зеленой" энергии, транспорта, связи, промышленности и инвестиций.

В то же время были затронуты связи в гуманитарной, культурной и образовательной сферах, а также возможности расширения сотрудничества в рамках международных организаций. Также были рассмотрены вопросы региональной безопасности и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Был проведен обмен мнениями по усилиям и инициативам нашей страны по установлению прочного мира в регионе, укреплению стабильности и безопасности, эффективности международных усилий, связанных с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе обсуждений немецкая сторона была проинформирована о противоречивой позиции Армении в подходе к мирному процессу, в том числе о ее шагах, нарушающих в ряде случаев мирный процесс, а также о невыполнении Арменией взятых на себя обязательств в рамках трехстороннего заявления. Наряду с этим, до внимания были доведены осуществляемые Азербайджаном восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях, реализуемые проекты по возвращению населения на свои земли, шаги, предпринятые в связи с реинтеграцией армянских жителей Карабаха в правовое, экономическое и социальное пространство Азербайджана.