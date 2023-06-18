Братство Азербайджана с Татарстаном - это часть союзнического сотрудничества с Россией - Полад Бюльбюльоглу

БАКУ/Trend/ - Наше братство с Татарстаном - это часть союзнического сотрудничества с Россией.

Как передает в воскресенье Trend, об этом сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу в ходе церемонии открытия мероприятия, посвященного татарскому национальному празднику Сабантуй, проходящего в Баку и приуроченного к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

«Наш уважаемый министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, осветил всю ту работу, которая проводится в последнее время. Хочу лишь подчеркнуть, что визит уважаемого Раиса в Азербайджан для нас это очень приятное, очень важное событие. Он побывал на освобожденных территориях, своими глазами убедился и увидел те трагические страницы нашей истории. Наше братство с Татарстаном это часть нашего сотрудничества, союзнического сотрудничества с Россией. Я хочу сказать, что Сабантуй здесь, у нас в Азербайджане проходит уже много лет. Но сегодня этот праздник приобретает особое значение, потому что здесь сегодня находится Раис Татарстана, с ним очень большая уважительная делегация, которая приехала специально ради этого праздника», - сказал он.