Товарооборот между Аргентиной и Азербайджаном увеличился в 10 раз - посол

БАКУ /Trend/ - С периода открытия посольства Аргентины в Азербайджане товарооборот между двумя странами увеличился в 10 раз.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала посол Аргентины в Азербайджане Марианхелес Белуччи в ходе мероприятия, посвященного национальному празднику страны.

Она также отметила, что за последний год оборот увеличился вдвое по сравнению с предыдущим годом.

«Отношения между нашими странами прочно и непрерывно развиваются с начала 90-х годов, что нашло отражение в многочисленных соглашениях, направленных на укрепление связей и развитие двусторонней торговли. В этих отношениях нет противоречий, напротив, сохраняются схожие взгляды на применение многих общих принципов международного права», - сказала она.

По словам посла, между двумя странами есть много возможностей для сотрудничества в экономической и торговой сфере, а также в сельском хозяйстве и животноводстве.

«Как посольство мы стремимся к тому, чтобы аргентинские компании могли воспользоваться возможностями, которые предлагает Алятский порт, и чтобы Азербайджан стал центром распространения аргентинской продукции не только на местном, но и на региональном уровне», - сказала Белуччи.

Она добавила, что на конец этого года запланировано заседание Совместной рабочей группы по торговому и экономическому сотрудничеству.