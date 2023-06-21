Спустя годы Этибар Асадли выступил с концертом на Международном музыкальном фестивале в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках 6-го Международного музыкального фестиваля "Мир мугама", организованного по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева, на различных площадках столицы представляются интересные концертные программы.

Как сообщает в среду Trend, минувшим днем известный пианист Этибар Асадли спустя годы выступил в Баку с концертной программой.

"Вот уже 9 лет я не выступал в Азербайджане со своим трио. В этом году в рамках фестиваля мугама организован мой концерт. Выражаю признательность Фонду Гейдара Алиева за организацию фестиваля. Мы представили слушателям азербайджанские народные песни, мугамы и джазовую музыку”,- сказал Этибар Асадли.

В концертную программу Этибара Асадли вошли такие композиции, как “Salam”, “Arşın mal alan”, “Laylay”, “Qara qaşın vəsməsi”, а также музыка зарубежных композиторов. Музыкант вновь покорил слушателей своим исполнением.

Этибар Асадли родился в Баку, полное академическое музыкальное образование также получил в родном городе. Успешно выступал на местных и международных джазовых фестивалях, давал концерты в рамках различных проектов в США, Германии, Австрии, Великобритании, Китае, Франции, Швейцарии, Португалии, России, Турции и других странах. Живет в настоящее время в Париже. Является выпускником знаменитой джазовой школы CMDL (Centre des Musique Didier Lockwood) во Франции, участвует в различных проектах вместе с европейскими звездами джаза.

Напомним, что 6-й Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама" проводится при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры и при поддержке министерства науки и образования, Азербайджанской национальной консерватории.