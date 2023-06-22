Внесены изменения в бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2023 год - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ от 30 декабря 2022 года "О бюджете Государственного нефтяного фонда на 2023 год".

Как сообщает в четверг Trend, глава государства подписал в связи с этим соответствующий указ.

Согласно указу, прогноз доходов бюджета Государственного нефтяного фонда доведен с 8 990,9 миллиона манатов до 16 337,5 миллиона манатов, а прогноз расходов бюджета - с 11 392,3 миллиона манатов до 11 850 миллионов манатов.

В результате ожидаемый дефицит бюджета Фонда в размере 2 401,4 миллиона манатов сменился профицитом в размере 4 487,5 миллиона манатов. Сумма трансферта из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет в этом году увеличилась с 11 280 миллионов манатов до 11 737,7 миллиона манатов.