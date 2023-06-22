Европейский суд отклонил иск Армении против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 21 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил требование Армении о применении временной обеспечительной меры в отношении Азербайджана в связи с двумя армянскими военнослужащими, обвиняемыми в терроризме, незаконном пересечении государственной границы и других преступлениях.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя Верховного суда Азербайджана, полномочный представитель при Европейском суде Чингиз Аскеров.

По его словам, Армения в своем иске утверждала, что двое вышеупомянутых военнослужащих якобы подверглись в Азербайджане обращению, противоречащему статьям 2 (право на жизнь) и 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции по правам человека.

В свою очередь азербайджанская сторона представила в ЕСПЧ соответствующие аргументы и доказательства того, что права армянских военнослужащих, охраняемые Европейской конвенцией, надлежащим образом обеспечены, и угрозы их жизни и здоровью нет.

Основываясь на позиции азербайджанской стороны, ЕСПЧ в соответствии с Правилом 39 Регламента Европейского суда отклонил ходатайство Армении о применении временной обеспечительной меры в отношении Азербайджана.