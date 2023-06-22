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За последний год посольство Великобритании в Баку помогло экспортерам заключить сделки на более чем 200 млн фунтов стерлингов - посол

Политика Материалы 22 июня 2023 19:34 (UTC +04:00)
За последний год посольство Великобритании в Баку помогло экспортерам заключить сделки на более чем 200 млн фунтов стерлингов - посол

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БАКУ /Trend/ - За последний год посольство Великобритании в Баку помогло британским экспортерам заключить сделки на сумму более 200 миллионов фунтов стерлингов в неэнергетических секторах, включая розничную торговлю, морской транспорт, технологии, разминирование, сельское хозяйство и здравоохранение.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на мероприятии, посвященном национальному празднику Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дню рождения Короля Чарльза III.

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