ВС Азербайджана - главный гарант стабильности и безопасности региона - Ялчин Топчу

БАКУ /Trend/ - Несмотря на резолюции ООН, Вооруженные силы Азербайджана, освободившие в результате 44-дневной войны свои земли, находившиеся под 30-летней оккупацией Армении, в настоящее время являются главным гарантом стабильности и безопасности региона.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал в эксклюзивном интервью TurkicWorld главный советник Президента Турции Ялчин Топчу.

Он отметил, что 26 июня 1918 года в период Азербайджанской Демократической Республики была создана национальная армия, и по решению гениального государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева эта дата ежегодно отмечается как День Вооруженных сил Азербайджана.

"С уважением вспоминаю великого лидера Гейдара Алиева, который во время своего визита в Турцию в 1994 году провозгласил лозунг "Одна нация, два государства" и заявил, что Азербайджан и Турция - братья. Сердечно поздравляю всех шехидов и национальную армию, которая является гарантом независимости и будущего братского Азербайджана, с 26 июня - Днем Вооруженных сил", - добавил Топчу.

Отметим, что согласно Указу Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года дата 26 июня была объявлена Днем Вооруженных сил Азербайджанской Республики.