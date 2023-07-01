Иностранные эксперты о провокации Армении в селе Араздейен

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает экологический террор против Азербайджана. На находившихся под армянской оккупацией территориях Азербайджана были совершены экологические преступления с необратимыми последствиями. Сегодня же Армения, прибегая к другому методу, намеревается продолжить эту политику на границе с Нахчыванской АР Азербайджана, чему и служит строительство металлургического завода в селе Араздейен. Годовая производственная мощность завода превышает 180 тысяч тонн, что означает наличие довольно большого объема выбросов и токсичных газов.

Строительство Арменией крупного металлургического завода на этой территории означает очередное грубое нарушение норм и принципов международного права, в частности конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Международные организации, гражданские общества зарубежных стран так же не должны оставаться равнодушными к этой масштабной экологической атаке Армении.

Представитель Network of TB Champions (Кения) Стивен Ангува Шиколи сказал Trend, что мировому сообществу следует принять меры для предотвращения строительства металлургического завода в селе Араздейен.

“Я категорически против строительства этого завода, потому что химические вещества, которые будут выделяться в процессе производства на этом объекте, будут загрязнять окружающую среду не только вокруг него, но и в более широком регионе. Воздух, которым мы дышим, наш климат - все это взаимосвязано. Таким образом, это в конечном итоге загрязнит воздух даже в Африке”, - сказал он.

По словам эксперта, функционирование этого завода окажет огромное влияние на дикую природу, например, в Кении.

“Мы уже видели, как такие заводы по всему миру убивают природу. Средства, потраченные на строительство этого металлургического завода, можно было бы использовать для строительства новых больниц или школ. Я призываю мировое сообщество выступить против строительства данного объекта”, - заключил он.

Правозащитник из Индии, официальный волонтер в штаб-квартире Комиссии по правам человека в Швейцарии Мохмад Хусейн сказал Trend, что строительство металлургического завода в селе Араздейен может нанести серьезный ущерб здоровью людей.

“Строительство такого завода представляет собой угрозу здоровью людей, окружающей среде и устойчивому развитию. Потенциальное воздействие токсичных химических отходов металлургического завода на местную экосистему является значительным. Это воздействие на окружающую среду определенно повлияет на здоровье и безопасность людей, флору, фауну, почвы, воздух и водные структуры”, - сказал он.

Эксперт также отметил, что потенциальная вероятность сброса этих отходов в реку Араз вызывает опасения за состояние реки, ее флору и фауну, и крупные хозяйства, использующие эту воду для орошения.

“Ущерб питьевому водоснабжению - это ущерб здоровью людей и безопасности воды, что может привести к распространению инфекционных заболеваний в окрестных селах. Мы против загрязнения окружающей среды и тем самым кризиса, который может серьезно повлиять на людей, фауну, флору, почвы, обеспечение пресной водой, и поддерживаем Азербайджан в его экологической кампании”, - сказал он.

По словам Мохмада Хусейна, следует призвать соответствующие международные организации, такие как ООН, ВТО, отреагировать на эту ситуацию и положить конец продолжающимся экологическим преступлениям Армении.

“Мы призываем организации гражданского общества в Армении, особенно те, которые активно занимаются общественным здравоохранением, предпринять немедленные меры и выразить протест против строительства данного завода. Его функционирование, несомненно, окажет серьезное негативное воздействие и на экологическую ситуацию в самой Армении. Я категорически против этого решения относительно строительства завода, и надеюсь, что оно будет отменено”, - сказал эксперт.

Токсичные отходы завода могут стать причиной экологической катастрофы в регионе, и в частности может пострадать река Араз. Есть два пути решения этого вопроса: либо соответствующие международные структуры должны немедленно отреагировать на эту проблему и приложить усилия для ее устранения, либо Азербайджан сам должен предпринять необходимые шаги с целью предотвращения этой катастрофы. К сожалению, первый вариант по-прежнему неактивен, и международные организации продолжают молча наблюдать со стороны за очередным актом экологического террора и произвола со стороны Еревана.