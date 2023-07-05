Движение неприсоединения – одна из крупных и основных организаций в мире – премьер-министр Черногории

БАКУ /Trend/ - Движение неприсоединения – одна из крупных и основных организаций в мире.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил премьер-министр Черногории Дритан Абазович во время заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения.

"Я благодарю Азербайджан и Президента Ильхама Алиева за проведение такого почетного мероприятия. Движение неприсоединения - одна из крупных и основных организаций в мире", - подчеркнул Абазович.

Отметим, что в Баку проходит заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения. На заседании присутствуют представители стран-участниц Движения неприсоединения. Мероприятие продлится до 6 июля.

Напомним, что 120 государств-членов, 18 наблюдателей и 10 международных организаций, включая Азербайджан, сыграли важную роль в истории Движения неприсоединения. Во время заседания директор Женевского офиса ООН Татьяна Валовая зачитала письмо, адресованное организации генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.