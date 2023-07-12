БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана призвал Армению выполнить постановление Международного Суда.

Как передает Trend, об этом написал на своей странице в Twitter заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

"6 июля Международный Суд справедливо отклонил запрос Армении о внесении изменений в постановление суда от 22 февраля 2023 года.

Вопреки лжи Армении, Международный Суд не обнаружил, что ППП мешает движению по Лачинской дороге; суд также не обнаружил нарушение Азербайджаном указа от 22 февраля.

Мы призываем Армению выполнить постановление суда о воздержании от любых действий, которые могут усугубить спор сторон, и положить конец ее обструкционистскому поведению, препятствующему работе ППП", - написал он.