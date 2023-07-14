Стала известна причина ареста Виталия Баласаняна

БАКУ /Trend/ - Стала известна причина ареста "экс-секретаря совета безопасности" незаконного режима в Ханкенди Виталия Баласаняна.

Как сообщает в пятницу Trend, его адвокат Рафаэль Мартиросян заявил, что Баласанян был задержан за угрозы насилия в отношении "представителя власти".

"Баласанян обвиняется в угрозе применения насилия в отношении "представителя органа службы" или его близкого родственника при "исполнении им служебных обязанностей". После задержания ему были нанесены телесные повреждения. Вместе с Баласаняном были задержаны его сын, двоюродный брат и племянник", - сказал он.

Отметим, что до ареста "сотрудники" так называемой "службы национальной безопасности" режима 40 минут обыскивали квартиру Баласаняна. Его сыну предъявлено обвинение в причинении ущерба "государству" вследствие невыполнения условий взятого им "государственного кредита" в размере 74,5 миллиона драмов (187 тысяч долларов США) на покупку пасек в 2021 году.

Напомним, что в азербайджанском населенном пункте Аскеран вчера были задержаны "бывший секретарь" так называемого "совета безопасности" Карабаха "генерал" Виталий Баласанян и его сын Артур. После 40 минут обысков в доме В.Баласаняна он и его сын были задержаны так называемыми "органами спецслужб".

Виталия Баласаняна обвиняют в отмывании крупной суммы денег. Издание "Аравот" пишет, что также задержаны еще несколько человек (брат и племянник Баласаняна).