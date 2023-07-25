Армения готовит очередную провокацию - ГПС Азербайджана

БАКУ/Trend/- Армения готовит очередную провокацию, передает во вторник Trend со ссылкой на ГПС Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в информации пресс-службы Госпогранслужбы Азербайджана.

"Согласно полученной информации, 26 июля со стороны Армении, путем организации скопления различных транспортных средств у въезда на ППП «Лачин» через государственную границу с противоположной стороны, демонстративно планируется очередной провокационный акт.

Призываем армянскую сторону воздержаться от таких действий, которые нацелены на провокацию и служат обострению ситуации.

Еще раз заявляем, что вся ответственность за возможные провокационные действия полностью ляжет на армянскую сторону", - отмечается в сообщении ГПС.