Сколько же у тебя лиц, Запад?

БАКУ /Trend/ - Бессильная справедливость - это слабость, а несправедливая сила - это тирания. Если тот, кто беспрерывно говорит о справедливости, сам совершает несправедливость, при этом требуя справедливого поведения от окружающих - справедливость упускается из виду и становится нарицательным словом.

Задержан не имеющий официальной регистрации экс-председатель Партии демократии и благоденствия Азербайджана, экономист, профессор Губад Ибадоглу. Его подозревают в тесных связях с террористической организацией FETÖ.

В начале этого месяца Комиссия по благотворительности Англии и Уэльса зарегистрировала Образовательный фонд для азербайджанской молодежи, основанный в столице Великобритании, Лондоне. Среди учредителей фонда - Губад Ибадоглу.

Он отметил, что главной целью Образовательного фонда для азербайджанской молодежи является поддержка молодежи в получении образования за рубежом, презентация исследований молодых ученых на международных научных конференциях.

Речь идет об организационной, консультационной и финансовой поддержке. В качестве основного источника финансирования предусмотрены пожертвования. Другими учредителями фонда являются почетный председатель Национального совета Джамиль Гасанли, бывший посол Ариф Мамедов.

Председатель Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губад Ибадоглу был задержан 23 июля. Ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой) УК АР. Решением Наримановского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца 26 дней. Губад Ибадоглу обвинения не признает.

Родственники жаловались на отсутствие условий для доставки медикаментов и других вещей Губаду Ибадоглу, который, по их словам, страдает некоторыми заболеваниями.

Между тем посольства США, Великобритании, Германии и Франции в Азербайджане распространили совместное заявление по поводу ареста председателя Партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу.

В документе подчеркивается, что они внимательно следят за арестом 23 июля "ученого международного уровня" Губада Ибадоглу.

"Мы призываем Азербайджан защищать права человека и основные свободы своих граждан, в том числе Губада Ибадоглу, в соответствии с собственной Конституцией Азербайджана и международными обязательствами", - говорится в заявлении.

Авторы заявления призвали правительство Азербайджана с уважением отнестись к правам Г.Ибадоглу, включая обеспечение лекарствами и справедливое судебное разбирательство.

Заявление является попыткой невоспитанного и грубого вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

Посольство ни одной страны в любом государстве не имеет и не может быть однозначно уполномочено делать ультимативные заявления относительно процессов, происходящих в социуме этого пространства.

Мы бы посоветовали посольствам не прибегать к таким примитивным формам давления. В противном случае посольства Азербайджана в соответствующих странах могут найти достаточно фактологических оснований для заявлений относительно задержаний, арестов в самих этих государствах.

Дипломаты могут поинтересоваться здоровьем и состоянием Губада Ибадоглу.

Но прежде чем перейти к этому моменту, напомним некоторые нюансы.

Министерство внутренних дел Азербайджана на основе информации, поступившей от Министерства внутренних дел Турции, провело оперативные мероприятия против лиц, связанных с организацией FETÖ в Азербайджане. Один из пяти задержанных заявил о своей связи с Ибадоглу. На основании этого заявления в офисе Ибадоглу был проведен обыск, и обнаружены документы, имеющие важное значение для дела, в результате чего в отношении Ибадоглу была применена мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Губад Ибадоглу работал в Университете Северной Каролины в США в 2008-2009 учебном году. Неоднократно упоминалось о тесных связях этого университета с членами FETÖ. С 2015 по 2016 год он работал в Университете Дьюка, а с 2018 по 2021 год - в Университете Рутгерса.

23 июля 2019 года на сайте fetogercekleri.com была опубликована статья под названием "Манипуляции FETÖ от американских профессоров - реалии FETÖ". Это было своего рода письмо за подписью 50 профессоров в поддержку сотрудников, уволенных из правоохранительных органов после "попытки государственного переворота 15 июля". В списке авторов письма поддержки значились имена профессора Джозефа Кунса из Университета Северной Каролины и профессоров Колина Чина и Рона Кларка из Университета Рутгерса.

Кроме того, на телеканале Haberturk 9 сентября 2020 года в новости под названием "Студент Международного университета Флориды рассказал об организации FETÖ в Ближневосточном техническом университете (ODTÜ)", сообщалось, что тайный имам террористической организации в Анкаре под псевдонимом "Каан" также работал в Университете Северной Каролины.

Кроме того, турецкие СМИ сообщали, что профессор Абдуллах Антепли, связанный с FETÖ, также работает в Университете Дьюка.

Вернемся к твитам посольств США, Великобритании, Франции и Германии в Азербайджане в связи с задержанным на днях Губадом Ибадоглу.

Здоровьем и состоянием задержанного в Азербайджане нашего гражданина, в частности, Губада Ибадоглу, можно поинтересоваться. Это даже необходимо, потому что, по утверждениям членов семьи, у Г.Ибадоглу проблемы со здоровьем.

Гуманизм сотрудников посольства можно было бы счесть достойным похвалы, но, как говорят те же французы, "дьявол прячется в деталях".

Это заявление также можно расценивать как позицию МИД США, Великобритании, Франции и Германии, а не самих посольств: поскольку посольства всегда демонстрируют официальную позицию своих государств.

Такие заявления должны делаться с учетом писаных и неписаных правил политики, дипломатической этики и процедур, а также межгосударственных отношений.

Безусловно, вопрос прав человека не является сугубо внутренним делом какого-либо государства: если в какой-то стране нарушаются права конкретного индивида или индивидов, то каждый, в том числе и Азербайджан, имеет право выразить позицию по этому процессу.

Но в конкретном случае посольства перешли черту.

Против Губада Ибадоглу просто выдвинуто обвинение, идет следствие. И делать это заявление в тот момент, когда предварительное следствие только началось, является попыткой оказать непосредственное влияние на ход следствия, вызвать ажиотаж в социальных сетях и обществе, тем самым оказать давление на официальный Баку.

Заявление также свидетельствует о неспособности указанных посольств верно оценить текущие реалии. Если бы было наоборот, те, кто готовил это "письмо поддержки" в посольстве, знали бы, что они не смогут добиться чего-то посредством прессинга на Баку, как это было несколько десятилетий назад.

Тем временем, Г.Ибадоглу подозревается в связях с FETÖ.

Еще раз повторимся - только подозревается.

FETÖ - террористическая организация, глава которой живет в охраняемом соответствующими структурами США особняке суперлюкс в Пенсильвании (США).

FETÖ создал в свое время разветвленную сеть не только в Турции, а во многих странах мира, в том числе в Азербайджане.

Напомним также, что Губад Ибадоглу вместе с Джамилем Гасанли получили крупные гранты от организаций ряда западных стран. Куда направили средства от грантовых проектов эти два человека, тоже вызывает вопрос.

Давление Запада на Баку бессмысленно, оно создает впечатление истерии.

Точно так же, как в Венгрии западные страны пытались применить очень жесткий прессинг к премьер-министру Виктору Орбану, но официальный Будапешт подавил это давление и не изменил свою политику.

Будапештское поражение Запад сейчас переживает в Баку.