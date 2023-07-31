В отношении членов террористической организации FETÖ должны быть приняты самые жесткие меры

БАКУ /Trend/ - Все видели последствия попытки переворота, организованного террористической организацией FETÖ в 2016 году в Турции. Мир убедился, насколько опасной является данная организация.

Об этом сказал в понедельник Trend председатель общественного объединения "Поддержка инициатив и развития молодежи" Тогрул Аллахвердиев.

"Основное отличие этой террористической организации от других заключается в том, что помимо вооруженной борьбы, они также внедряют свои идеи в сознание людей через образование и религию. Отрадно, что борьба с террористической организацией FETÖ ведется и сегодня", - отметил он.

По его словам, задержание членов террористической организации FETÖ также является неотъемлемой частью этой борьбы.

"Как и всегда, мы являемся свидетелями двойных стандартов Запада и в этом вопросе. Запад, который 30 лет безразлично относится к реалиям Азербайджана, пытается оказать давление на нашу страну из-за этих арестов. Но никто не должен забывать, что нельзя оказывать давление на Азербайджан. Азербайджан - правовое государство, где основой власти является демократия. Поэтому мы должны дождаться решения суда, после чего можно будет сказать что-то конкретное. Будучи частью гражданского общества, мы поддерживаем борьбу с террористической организацией FETÖ. Эта борьба должна быть расширена, в отношении ее членов должны быть приняты самые жесткие меры", - сказал он.

Аллахвердиев подчеркнул, что азербайджанский народ должен быть бдительным.

"Одной из основных целей создания этой террористической организации является повторение того, что произошло в Турции, и в Азербайджане. Это достаточно опасная террористическая организация",- добавил он.