Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях

Политика Материалы 1 августа 2023 14:34 (UTC +04:00)
В Азербайджане вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указы о применении закона Азербайджанской Республики от 6 июля 2023 года № 938-VIQD "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях", применении закона Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 года № 96-VQ "Об утверждении Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики" от 15 февраля 2016 года № 795, "Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях" от 23 февраля 2017 года N 1256, "Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым районными (городскими) судами" от 3 мая 2017 года № 1361.

Как сообщает Trend, указом главы государства это отражено в законе "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики".

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости