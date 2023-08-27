Посольство Азербайджана направило МИД России ноту протеста

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в России распространило заявление в связи с организованным 7 августа 2023 года в Екатеринбурге мероприятием по случаю "30-летия со дня образования талыш-муганской автономной республики", передает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Ввиду проведения данного мероприятия, направленного против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики, Посольством была направлена в МИД России нота протеста, а также Посол Полад Бюльбюль оглы адресовал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо, отражающие принципиальную позицию и решительный протест Азербайджана. Наряду с этим глава функционирующей в Екатеринбурге общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински направил обращения в соответствующие административные органы города.

До сведения российской стороны было доведено, что организация подобного мероприятия провокационного характера и участие на нём в качестве гостя председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимы, данный шаг представителя правящей партии России пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству.

Была выражена настоятельная просьба принять безотлагательные меры в отношении Игоря Володина и организаторов данного мероприятия, а также меры по предотвращению в будущем подобных провокационных шагов, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В настоящее время Посольство ожидает официальный ответ российской стороны", - говорится в заявлении посольства.