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Подписан меморандум между Университетом ADA и Дипломатической академией Хорватии (ФОТО)

Политика Материалы 6 сентября 2023 14:49 (UTC +04:00)
Подписан меморандум между Университетом ADA и Дипломатической академией Хорватии (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между Университетом ADA и Дипломатической академией министерства по иностранным делам и делам Европы Хорватии.

Об этом говорится в публикации в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X", сообщает в среду Trend.

Отмечается, что меморандум о взаимопонимании был подписан в рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Хорватию.

Напомним, что минувшим дне министр иностранных дел Азербайджана совершил официальный визит в Хорватию.

Подписан меморандум между Университетом ADA и Дипломатической академией Хорватии (ФОТО)
Подписан меморандум между Университетом ADA и Дипломатической академией Хорватии (ФОТО)
Подписан меморандум между Университетом ADA и Дипломатической академией Хорватии (ФОТО)
Подписан меморандум между Университетом ADA и Дипломатической академией Хорватии (ФОТО)
Подписан меморандум между Университетом ADA и Дипломатической академией Хорватии (ФОТО)
Подписан меморандум между Университетом ADA и Дипломатической академией Хорватии (ФОТО)
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