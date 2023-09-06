Подписан меморандум между Университетом ADA и Дипломатической академией Хорватии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между Университетом ADA и Дипломатической академией министерства по иностранным делам и делам Европы Хорватии.

Об этом говорится в публикации в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X", сообщает в среду Trend.

Отмечается, что меморандум о взаимопонимании был подписан в рамках официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Хорватию.

Напомним, что минувшим дне министр иностранных дел Азербайджана совершил официальный визит в Хорватию.