ООН призывает Армению уважать территориальную целостность Азербайджана - представитель генсека

БАКУ /Trend/ - Мы хотели бы напомнить о резолюциях Совета Безопасности ООН, подтверждающих суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и призвать к их полному уважению.

Как передает Trend, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя проведение армянскими сепаратистами так называемых “президентских выборов”в Карабахе 9 сентября.

“Генеральный секретарь настоятельно призывает активизировать усилия по долгосрочной нормализации отношений во имя безопасности и мира в регионе”, - добавил он.

Отметим, что ранее МИД Азербайджана призвал международное сообщество решительно осудить так называемые "выборы" в Карабахе. Как отмечается в заявлении МИД Азербайджана, проведение так называемых "выборов" в очередной раз ясно показывает, что Армения и созданный ею марионеточный режим, предпринявший шаги для сохранения статус-кво и продолжения своей оккупационной политики, не заинтересованы в мирном процессе, а наоборот, пошли по пути провокаций и нагнетания ситуации.