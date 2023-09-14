Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства

ДУШАНБЕ /Trend/ - Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства наших народов. Общие культурные корни являются прочным фундаментом межгосударственных отношений.

Как сообщает Trend, об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане.

«Более 30 лет как независимые государства мы активно взаимодействуем как в двустороннем, так и многостороннем формате, поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга, активно развиваем экономические отношения», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Центральная Азия и Азербайджан – это единый историко–культурный географический регион, имеющий стратегическое значение в мировой политике с растущей экономикой, демографией и геополитическим потенциалом.